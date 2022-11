Spora destek

Her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını ifade eden Başkan Aydoğmuş elinden gelen destekleri sağlayacaklarını ifade etti.

Aydoğmuş, “Sportif, sanatsal ve kültürel etkinlikler gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutar.

Bizlerde Gelecek Partisi İl Başkanlığı olarak Akdağmadeni Akademi Spor Kulübü Sivas Spor Okulu öğrencilerini ziyaret ederek Spor malzemesi desteğinde bulunduk. Kulüp Başkanı İsmet Yaşar ve Kulüp Antrenörü Hakan Altın a teslim ettik. Gençlere zaman ayırıp, büyük özveri içinde sergiledikleri başarılı çalışmalarından dolayı kulüp başkanı İsmet Yaşar abimize ve Antrenör Hakan Altın hocamıza teşekkür ediyor başarılar diliyor, her daim sporun ve sporcunun, sanatın ve sanatçının, kültürel her türlü etkinliğin destekçisi olduğumuzu belirtmek istiyorum.” dedi.

Sadece maddi değil manevi olarak da yanlarında olduklarını söyleyen Aydoğmuş, “Sporcularımıza elimizden gelen desteği sağlayacağız. Sadece maddi anamda değil manevi anlamda da hem sporun hem de sporcularımızın yanında olacağız. Onlarda inşallah başarı göstererek bizlere teşekkürlerini sunmuş olacaklar. Tüm kulübümüze yapacakları müsabakalarda başarılar dileriz.” ifadelerini kullandı.

»Haber Merkezi