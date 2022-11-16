Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Spora destek

Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, Akdağmadeni Spor Kulübü bünyesinde bulunan Sivasspor futbol okuluna malzeme desteği sağladı.

16 Kasım 2022 Çarşamba 02:11
Spora destek

Her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını ifade eden Başkan Aydoğmuş elinden gelen destekleri sağlayacaklarını ifade etti.
Aydoğmuş, “Sportif, sanatsal ve kültürel etkinlikler gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutar.
Bizlerde Gelecek Partisi İl Başkanlığı olarak Akdağmadeni Akademi Spor Kulübü Sivas Spor Okulu öğrencilerini ziyaret ederek Spor malzemesi desteğinde bulunduk. Kulüp Başkanı İsmet Yaşar ve Kulüp Antrenörü Hakan Altın a teslim ettik. Gençlere zaman ayırıp, büyük özveri içinde sergiledikleri başarılı çalışmalarından dolayı kulüp başkanı İsmet Yaşar abimize ve Antrenör Hakan Altın hocamıza teşekkür ediyor başarılar diliyor, her daim sporun ve sporcunun, sanatın ve sanatçının, kültürel her türlü etkinliğin destekçisi olduğumuzu belirtmek istiyorum.” dedi. 
Sadece maddi değil manevi olarak da yanlarında olduklarını söyleyen Aydoğmuş, “Sporcularımıza elimizden gelen desteği sağlayacağız. Sadece maddi anamda değil manevi anlamda da hem sporun hem de sporcularımızın yanında olacağız. Onlarda inşallah başarı göstererek bizlere teşekkürlerini sunmuş olacaklar. Tüm kulübümüze yapacakları müsabakalarda başarılar dileriz.” ifadelerini kullandı. 
»Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
Spora Destek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Veda ziyareti
Veda ziyareti
LÖSEMİ DEĞİL, İYİLİK BULAŞIR
LÖSEMİ DEĞİL, İYİLİK BULAŞIR
‘Un helvası’ geçim kapısı
‘Un helvası’ geçim kapısı
Valiler bir arada
Valiler bir arada
Personelden kan bağışı
Personelden kan bağışı
Kenevirden yapı inşa edildi
Kenevirden yapı inşa edildi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim