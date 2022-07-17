Spor kursları başlıyor

Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen, SORGED Koordinatörlüğünde, Fundación Universitaria San Antonio (UCAM)-İspanya, Ginásio Clube Português (GCP)-Portekiz ve Alexandru Ioan Cuza” University (UAIC) -Romanya ortaklığında Erasmus+ Spor programı kapsamında yürütülen "Sosyal Değişim İçin Spor" başlıklı proje kapsamında düzenlenecek olan Voleybol, Badminton ve Bisiklet branşlarında ki spor kurslarına 16-24 yaş arası gençler katılabilecek. Yozgat ve Sorgun'da yapılacak olan spor kurslarının günlük iki saat olmak üzere haftada iki gün olacağı bildirildi.

EĞİTİMLER DÜZENLENECEK

Son başvuru tarihi 22 Temmuz 2022 olarak belirtilen kurslarla ilgili SORGED Yönetimi Kurulu Başkanı Halil Uğuz, "Spor genellikle fiziksel aktivite olarak algılansa da insan ilişkileri konusunda da ciddi katkıları vardır. Spor her yaştan değişik sosyal, kültürel ve ekonomik bireylerin yapabileceği etkinliklerdir. Sporun birleştirici, zenginleştirici ve iyileştirici etkilerini ön plana çıkarmak için bizlere çok iş düşmektedir. Bu yüzden hem ulusal hem de uluslararası spor faaliyetleri düzenlemek oldukça önemlidir. Derneğimiz tarafından hazırlanan ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen 'Sosyal Değişim İçin Spor' projemiz kapsamında hem ulusal hem de uluslararası düzeyde çeşitli eğitimler ve faaliyetler düzenleyeceğiz. Bu kapsamda derneğimiz tarafından gençlere ücretsiz üç branşta spor eğitimleri düzenlenecektir" dedi.

Her spor branşı için kontenjanın 20 katılımcı ile sınırlı olduğunu vurgulayan Uğuz, kursların ücretsiz olduğunu ve kurs sonunda katlım belgesi verileceğini ifade etti. »Sema Nur Koçaker

