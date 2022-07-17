Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 14
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
2.382,44
ALTIN
955,87
DOLAR
17,41
STERLİN
20,70
EURO
17,56
Flaş Haber
DEV ANKETE SİZ DE KATILIN!
Kapat

Spor kursları başlıyor

Sorgun ilçesinde faaliyet gösteren Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından "Sosyal Değişim İçin Spor" başlıklı proje kapsamında Voleybol, Badminton ve Bisiklet branşlarında spor kursları düzenlenecek.

17 Temmuz 2022 Pazar 02:11
Spor kursları başlıyor

Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen, SORGED Koordinatörlüğünde, Fundación Universitaria San Antonio (UCAM)-İspanya, Ginásio Clube Português (GCP)-Portekiz ve Alexandru Ioan Cuza” University (UAIC) -Romanya ortaklığında Erasmus+ Spor programı kapsamında yürütülen "Sosyal Değişim İçin Spor" başlıklı proje kapsamında düzenlenecek olan Voleybol, Badminton ve Bisiklet branşlarında ki spor kurslarına 16-24 yaş arası gençler katılabilecek. Yozgat ve Sorgun'da yapılacak olan spor kurslarının günlük iki saat olmak üzere haftada iki gün olacağı bildirildi.
EĞİTİMLER DÜZENLENECEK
Son başvuru tarihi 22 Temmuz 2022 olarak belirtilen kurslarla ilgili SORGED Yönetimi Kurulu Başkanı Halil Uğuz, "Spor genellikle fiziksel aktivite olarak algılansa da insan ilişkileri konusunda da ciddi katkıları vardır. Spor her yaştan değişik sosyal, kültürel ve ekonomik bireylerin yapabileceği etkinliklerdir. Sporun birleştirici, zenginleştirici ve iyileştirici etkilerini ön plana çıkarmak için bizlere çok iş düşmektedir. Bu yüzden hem ulusal hem de uluslararası spor faaliyetleri düzenlemek oldukça önemlidir. Derneğimiz tarafından hazırlanan ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen 'Sosyal Değişim İçin Spor' projemiz kapsamında hem ulusal hem de uluslararası düzeyde çeşitli eğitimler ve faaliyetler düzenleyeceğiz. Bu kapsamda derneğimiz tarafından gençlere ücretsiz üç branşta spor eğitimleri düzenlenecektir" dedi. 
Her spor branşı için kontenjanın 20 katılımcı ile sınırlı olduğunu vurgulayan Uğuz, kursların ücretsiz olduğunu ve kurs sonunda katlım belgesi verileceğini ifade etti. »Sema Nur Koçaker
 

Anahtar Kelimeler:
Spor Kursları Başlıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Büyüleyen gösteri
Büyüleyen gösteri
Bilim Merkezini inceledi
Bilim Merkezini inceledi
GÖZ DOLDURAN FESTİVAL
GÖZ DOLDURAN FESTİVAL
Bozdağ saldırıyı kınadı
Bozdağ saldırıyı kınadı
Programlar devam ediyor
Programlar devam ediyor
Meydanlar doldu
Meydanlar doldu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim