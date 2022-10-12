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Spor dostu işletmeler

Yozgat’ta faaliyet gösteren Serince Çiğköfte, Medcezir Mobilya ve Bulut Kardeşler, Yozgat 1. Amatör Küme Ligi takımlarından Divanlı Gençlerbirliğispor’a sponsor oldu.

12 Ekim 2022 Çarşamba 02:11
Spor dostu işletmeler

Firmalar, kırmızı-siyahlı takıma yeni sezonda maddi destek sağladılar.
Sponsor olan firmalara teşekkür eden Divanlı Gençlerbirliğispor Kulüp Başkanı Lütfi Kara, “Yeni sezonda takımımıza katkı sağlayan Serice Çiğköfte sahibi Bayram Erus, Medcezir Mobilya sahibi Süleyman Salman ile Bulut Kardeşler Tarım Ürünleri şirketi sahipleri Yakup Bulut ve Yunus Bulut’a teşekkür ederiz. Katkıları bizler için çok önemli. Yozgat’ta amatör sporunun yaşaması için verilen desteği çok önemsiyoruz.  20 yılı aşkın süredir gençlerimizle beraber bu zorlu yolu birlikte yürüdük, yürümeye de devam edeceğiz. Maddi imkansızlıklara rağmen büyük başarılar elde ettik. Başarının yanı sıra Türk futboluna ahlaklı futbolcular yetiştirdik. Sponsorlarımızın desteği ile yetiştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Spor Dostu Işletmeler
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