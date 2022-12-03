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Sözlük hazırlanıyor

Adalet Bakanı hemşehrimiz Bekir Bozdağ, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen Engelsiz Adalet Çalıştayı'nda, işaret diliyle hukuki terimler sözlüğü ve engelli vatandaşlarla ilgili hukuk terimleri sözlüğü hazırlamak için çalışmaları olduğunu söyledi.

03 Aralık 2022 Cumartesi 02:11
Sözlük hazırlanıyor

Adalet Bakanlığı Toplantı Salonu'nda Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Engelsiz Adalet Çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Türkiye'de işe girmede ve başka şeylerde engelliliği engel gören, esasında kendisi zihnen engelli olanlara karşı yasalarımızın sağladığı korumadan lütfen istifade edin. Bunlarla ilgili adli süreçleri başlatmaktan çekinmeyin" ifadelerini kullandı.
Bakan Bozdağ, Bakanlık olarak engellilerin adalete erişimiyle ilgili de önemli çalışmalar yaptıklarını ifade ederek şöyle devam etti: "Adalet Bakanlığı olarak yeni bir çalışmayı başlattık. İşaret diliyle hukuki terimler sözlüğü, engelli vatandaşlarımızla ilgili bir hukuk terimleri sözlüğünü hazırlama kararı aldık. Bununla ilgili bakanlığımızda ilgili birimdeki arkadaşlar çalışmalara başladılar. Yakında sadece hukuk terimlerini kapsayan engelli vatandaşlarımızın kullanacağı bir sözlüğü de hizmete sunacağımızı ifade etmek isterim." »İHA
 

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Sözlük Hazırlanıyor
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