Sözleşmeler imzalandı

Transfer çalışmaları kapsamında Takım Kaptanı Hilal Doğan, Milli Oyuncu Atiye Gülseven ve Semanur Buse Baran ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Diğer oyuncular ile de görüşmelerin devam ettiğini belirten Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, “2022 ve 2023 sezonunda daha iddialı bir hedef için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Lige iyi bir başlangıç ile Play Off ve Süper Ligi hedeflemekteyiz. Hedefimize ulaşmak için iç transferimizi yürütürken takviye yapmamız gereken mevkiler için de görüşmelerimiz sürüyor. Olumlu sonuçlandıkça kamuoyuyla ve sporseverlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Yozgat'ımızın adını Süper Lig'e yazdırmak istiyor, çalışmalarımıza destek olan değerli devlet büyüklerimize, sponsorlarımıza ve sporseverlere teşekkür ediyoruz” dedi.

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