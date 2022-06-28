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Sözleşme yüzleri güldürdü

Yerköy Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

28 Haziran 2022 Salı 02:11
Sözleşme yüzleri güldürdü

Yerköy Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi kadrolu işçilerin yüzlerini güldürdü. Yerköy Belediye Başkanlığında yapılan imza törenine, Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yılmaz, Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, Şube Başkan Yardımcısı İsmail Ekici, İşyeri Sendika Temsilcisi Ercan Salmanlı ve sendika üyeleri katıldı. Çalışan kadrolu işçileri kapsayan 2,5 yıl süreli toplu iş sözleşmesi ücret zammı, sosyal haklar hariç her altı ayda memur maaşlarına gelecek zam oranı ve enflasyon farkı uygulanacak. Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, “Göreve geldiği günden bu güne kadar her zaman çalışanın emekçi kardeşlerimizin yanında olan, sendikamız üyesi emekçi kardeşlerimizi enflasyona ezdirmeyen Yerköy belediye başkanımız Ferhat Yılmaz’a sendikamız, şahsım, yönetim kurulumuz ve tüm emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Toplu iş sözleşmemizin sendikamıza, belediyemize ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi. 
»Haber Merkezi
 

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Sözleşme Yüzleri Güldürdü
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