Sözleşme yılı olacak

Başkan Ferman Zararsız, 2023 yılı kadrolu işçiler ile birlikte 696 KHK ile belediyelerin imtiyazlı şirketlerinde çalışan sendika üyesi işçiler için toplu iş sözleşmesi yılı olacağını belirtti.

Zararsız açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bilindiği üzere çalışma hayatı içinde ayrı ayrı işçi ve memur tanımları var. Kadrolu işçi, geçici işçi, mevsimlik işçi, yarı zamanlı işçi vesaire bunun yanı sırada 2018 yılında 696 KHK ile belediyelerin imtiyazlı şirketlerine geçirilen ve sayıları beş yüz bini aşan işçilerimiz var. Dolayısı ile işletmelerin ve işyerlerinin farklı olmasından dolayı kanun gereği şirket ve belediye kadrolu işçileri için ayrı ayrı sözleşme görüşmeleri yapıyoruz.

Tüm işçilerin tek bir sınıflandırma, aynı sözleşme ve kanuni haklara sahip olması için mücadelemiz var. 2018’den önce çalışma hayatının büyük bir sorunu olan taşeron siteminin kaldırılması için Hak-İş olarak büyük bir mücadele verdik. Daha sonra hükümetimizin yapmış olduğu düzenleme sonucu kamuda çalışanlar kamunun direk kadrosuna alınmış, belediyelerde ise o dönem bugünkü düzenlemeyi bile kabul etmeyen birçok işverenlerin itirazına rağmen Cumhurbaşkanımızın takdirleri ile ve iradesi ile işçiler belediye şirketlerine geçişleri yapılmıştır.

Hak-İş olarak ülkemiz genelinde olduğu gibi, Yozgat ilimiz genelinde 696 KHK ile belediyelerin imtiyazlı şirketlerinde çalışan işçilerimizin tamamına yakını için toplu iş sözleşmesi imzalayıp birçok kazanımlar elde ettik. Ancak açıkçası o gün birçok yetkili tarafından söylenen taşeron çalışanların tamamına kadro alıyoruz söylemine rağmen daha sonra özelikle belediye çalışanlarının şirketlere alınması bizlerde burukluğa eden olmuştu. Ancak bugün belediye şirketlerinde çalışan üyelerimizle beraber belediyenin kadrolu işçisi olma talebimiz isteğimiz var.

Geçen günlerde çalışma bakanımız hak-iş genel başkanımızı ziyaret etmiş, kadrolu işçi ve şirket işçisi arasında en büyük ayrım olan ilave tediye olarak bilinen 52 günlük ikramiye ödemesi tekrar gündeme gelmiş, sayın bakanın kamu çerçeve protokolü gereği belediye şirketlerinin de bu ödemeyi yapması gerektiğini ifade etmiş, bakanlık olarak da takipçisi olacağını deklare etmiştir.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle, işverenlerimiz ile yaptığımız ek protokol ile bu işçilerimizi ücretlerini yükselttik. Şubemiz için 2023 yılı kadrolu işçilerimiz ile birlikte 696 KHK ile belediyelerin imtiyazlı şirketlerinde çalışan sendikamız üyesi işçilerin toplu iş sözleşmesi yılı olacak. İşçilerimizin beklentisi daha iyi bir yaşam için çoluk çocuklarının geleceği yaşanan yüksek enflasyon karşısında ailelerini insanca geçindirecek bir ücret talep etmektedirler. İşverenlerimizin de bu dönem yaşanan ekonomik sıkıntıları da görerek çalışanlarına en iyi ücreti vereceğine, toplu iş sözleşmesi görüşmelerini masada bitireceğimize inancımız tamdır.”

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