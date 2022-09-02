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Sözleşme yapıldı

Akdağmadeni Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası Yozgat Şubesi arasında 2 yıl süreli toplu iş sözleşmesi imzalandı.

02 Eylül 2022 Cuma 02:11
Sözleşme yapıldı

Akdağmadeni Belediye Başkanlığında yapılan toplu iş sözleşmesi imza törenine, Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, işyeri sendika temsilciler Kasım Yaman ve Abdullah Kocaman katıldı.
İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile sendika üyesi işçilerin ücretlerine sosyal haklar hariç her altı ayda bir yüzde 8 ücret zammı uygulanacak. Verilen ücret zammı enflasyonun altında kalırsa ve enflasyon farkı uygulanacağını belirten Hizmet İş Sendikası Yozgat Şubesi Ferman Zarasız, “Akdağmadeni Belediye Başkanımız Nezih Yalçın’a, işyeri sendika temsilcilerimiz Kasım Yaman’a, Abdullah Kocaman’a ve toplu iş sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçenlere sendikamız şahsım ve yönetim kurulumuz, emekçi kardeşlerimiz adına teşekkür ederim. Belediyelerimizin imkânları doğrultusunda emekçi kardeşlerimizi enflasyona karşı korumak için mücadele ediyoruz. Bunu işverenlerimizle ortak zeminde buluşarak, imzaladığımız ve imzalayacağımız toplu iş sözleşmesi ile ek protokoller ile çözüp tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde yaşanan yüksek enflasyona karşı emekçi kardeşlerimizi korumak için çalışıyoruz. Emekçi kardeşlerimizi mağdur etmeyen tüm işverenlerimize şükranlarımızı sunuyorum. İmzalanan toplu iş sözleşmesi sendikamıza, Akdağmadeni Belediyesine ve tüm emekçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi. »Haber Merkezi 
 

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Sözleşme Yapıldı
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