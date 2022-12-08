Sözleşme imzalandı

İş kapsamında Muhtelif çap ve basınçta 77 km HDPE boru alımı yapılacak.

Çalışmaları devam eden Oğulcuk Barajı’nın tamamlanması ile barajda depolanacak su ile 18 bin 720 dekar tarım arazisi sulanacak.

Baraj gövde kazıları, dipsavak, ENH işleri, Dolusavak yapısı, enjeksiyon işleri ile yol imalatları tamamlandı ve yüzde 75 fiziki gerçekleşme sağlandı. Barajda gövde dolgu imalatlarına devam edilmektedir. Dolgu imalatlarının tamamlanmasına müteakip vana odası mekanik imalatları yapılacak olup barajda su tutma işlemi gerçekleştirilecektir. Temelden yüksekliği 30,50 metre ve su depolama kapasitesi 15,98 milyon metreküp olan Yozgat Boğazlıyan Oğulcuk Barajı’nın tamamlanması ile 2021 birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine yıllık 10 milyon 41 bin 957 lira katkı sağlanması hedefleniyor.

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