Sözleşme imzalandı

Bölge Müdürü Okan Bal tarafından imzalanan projede taş tahkimat kaldırılarak yerine çift taraflı beton taşkın koruma duvarı yapılacak.

İş kapsamında, mera derenin 300 metrelik bölümünde mevcut kanalda bulunan taş tahkimat kaldırılarak yerine çift taraflı beton taşkın koruma duvarı yapılacak. Ayrıca mevcutta bulunan panel tel çit sökülerek yeni yapılacak beton duvar üzerine montajı yaptırılacak. »Haber Merkezi