Sözleşme imzalandı

Milletvekili Başer konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yozgat Merkez İstanbulluoğlu Mahallesine yapımı planlanan 4 Hekimli ASM ve 112 Acil Servis Hizmet Binası ihalesi İl Özel İdaremizce yapılmış ve yüklenici firma ile sözleşme imzalanmıştır” ifadelerine yer verdi.

Başer, yapılacak Aile Sağlık Merkezinin; İstanbulluoğlu, Tuzkaya, Mutafoğlu, Aşağı Çatak, Yukarı Çatak, Agah Efendi mahallelerine hizmet vereceğini söyledi. »Haber Merkezi

