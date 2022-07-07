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Sözleşme imzalandı

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, 4 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi (ASM) ve 112 Acil Servis Hizmet Binası ihalesi için sözleşme imzalandığını duyurdu. 

07 Temmuz 2022 Perşembe 02:11
Sözleşme imzalandı

Milletvekili Başer konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yozgat Merkez İstanbulluoğlu Mahallesine yapımı planlanan 4 Hekimli ASM ve 112 Acil Servis Hizmet Binası ihalesi İl Özel İdaremizce yapılmış ve yüklenici firma ile sözleşme imzalanmıştır” ifadelerine yer verdi. 
Başer, yapılacak Aile Sağlık Merkezinin; İstanbulluoğlu, Tuzkaya, Mutafoğlu, Aşağı Çatak, Yukarı Çatak, Agah Efendi mahallelerine hizmet vereceğini söyledi.  »Haber Merkezi
 

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Sözleşme Imzalandı
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