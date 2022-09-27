Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 13
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.260,15
ALTIN
966,63
DOLAR
18,46
STERLİN
19,85
EURO
17,82

Sözler tutuldu

Boğazlıyan ilçesine bağlı Yamaçlı beldesinde, belediye tarafından okul bahçesine halı saha yapım çalışmaları başladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda öğrencilere söz veren Belediye Başkanı Şaban Altıntaş, halı saha çalışmalarına başladı. 

27 Eylül 2022 Salı 02:11
Sözler tutuldu

Geçtiğimiz Cuma günü ilk çalışmaların başladığını belirten Başkan Altıntaş, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen şenlikte öğrencilerimize okul bahçesine halı saha sözü vermiştik. Rabbim şükürler olsun nasip etti. Cuma günü çalışmalarımıza başladık. İnşallah en kısa sürede tamamlayarak öğrencilerimizin hizmetine sunacağız. Artık sevgili öğrencilerimiz, daha güzel, daha hijyenik ve daha sağlık ortamlarda spor faaliyetlerini sürdüre bilecekler. Bizlerde bugün bu mutluluğa şahitlik etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Şimdiden sevgili öğrencilerimize, geleceğimizin teminatı kıymetli yavrularımıza hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı. 
»Rabia Şahin 
 

Anahtar Kelimeler:
Sözler Tutuldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğrenciler otogarda karşılandı
Öğrenciler otogarda karşılandı
Uyuşturucuya geçit yok
Uyuşturucuya geçit yok
Yenileme çalışması sürüyor
Yenileme çalışması sürüyor
131 adet arttı
131 adet arttı
4 şüpheli tutuklandı
4 şüpheli tutuklandı
Çalışmalar sürüyor
Çalışmalar sürüyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim