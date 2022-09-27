Sözler tutuldu

Geçtiğimiz Cuma günü ilk çalışmaların başladığını belirten Başkan Altıntaş, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen şenlikte öğrencilerimize okul bahçesine halı saha sözü vermiştik. Rabbim şükürler olsun nasip etti. Cuma günü çalışmalarımıza başladık. İnşallah en kısa sürede tamamlayarak öğrencilerimizin hizmetine sunacağız. Artık sevgili öğrencilerimiz, daha güzel, daha hijyenik ve daha sağlık ortamlarda spor faaliyetlerini sürdüre bilecekler. Bizlerde bugün bu mutluluğa şahitlik etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Şimdiden sevgili öğrencilerimize, geleceğimizin teminatı kıymetli yavrularımıza hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

»Rabia Şahin

