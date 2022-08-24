‘Söz verdik yapıyoruz!’

Beldede yaşanan yol sorununa göz yummayan Belediye Başkanı İlhan Koçak, çalışmalara başladı. Umutlu Belesin de yolu sıcak asfalt çalışmalarına başladıklarını belirten Başkan Koçak, “Beldemiz yıllardır yol sorunu yaşıyor. Sorunumuzu gidermek için çalışmalarımızı başladık. Kasabamızın yıllardır süregelen yol sorununu çözüme kavuşturmamızda emeği geçen başta hemşehrimiz, Yozgat’ımızın gururu, Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ’a, Ak Parti İlçe Başkanımız Sayın Adem Darımla ve Yozgat İl Özel İdaresi’ne katkılarından dolayı şahsım ve kasabam adına teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi. »Haber Merkezi