“Söz verdik yapıyoruz”

Şeyh Yakup Yağmurbaba türbesinin bulunduğu konumda çevre düzenleme çalışmaları devam ederken, cenaze namazlarının kılındığı alanda genişletme yapıldığı bildirildi.

Devam eden peyzaj çalışmalarında sona yaklaşıldığını bildiren Belediye Başkanı Oğuz Ünal, "Kasabamızın maneviyatı olan Şeyh Yakup Yağmurbaba türbemize yakışır çevre düzenlemesi ve cenaze namazlarının kılındığı alanda genişletme ve peyzaj çalışmalarında sona yaklaşıyoruz. Evliyamıza yakışır ışıklandırmaların ardından son şekli ile sizlerle paylaşacağız. İlçemiz için, hemşehrilerimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Söz vermiştik yapıyoruz demiştik şimdi sona yaklaştık, bitiriyoruz. Şeyh Yakup türbemizin dış boyama ve kubbe yeşil boyamasından sonra cenaze kılınan alan da eski halinden eser kalmadı ve tamamen peyzaj çalışmalarında da sona yaklaşıldı. İnşallah kasabamızdaki hemşehrilerimizin hizmetine sunulacaktır.” dedi. »Haber Merkezi