‘Söz verdik yapıyoruz’

Vatandaşların daha rahat ve konforlu yollarda seyahat etmesi için beldenin dört bir yanında çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Şaban Altıntaş, belediye ekiplerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalara devam ettiklerini belirten Altıntaş, “Vatandaşlarımıza hizmet etmek bizlerin görevidir. Bu açıdan inşallah çalışmalarımız tamamlandığında vatandaşlarımız hem rahat hem de konforlarına kavuşmuş olacaklar. Söz verdiğimiz gibi yeni bir yol çalışmamız başlamış olup en kısa zamanda ulaşıma açılacaktır. Kasabamıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

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