Söyleşi programı düzenlendi

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen söyleşiye Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Akın ve Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Uğur Kölemen, fakülte dekanları, öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Moderatörlüğünü Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ’ın yaptığı söyleşide, Emekli Büyükelçi Suleiman Ali Ateiga bilgi birikim, deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Tarihsel süreçte Türkiye - Libya ilişkileri ve doğu Akdeniz üzerindeki etkileri konusunda katılımcıları bilgilendiren Ateiga Türkiye’nin kendi tarihi, coğrafyası, inancı ve kurduğu Cumhuriyet’ten ilham alarak dünya platformunda hızla ilerlediğini bunun en temel ispatının ise 2020 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna yaptığı başkanlık olduğunu sözlerine ekledi.

Geçmişten bugüne Türkiye'nin milletlerarası siyasette üç önemli etmene vurgu yaptığı için her daim hedef gösterildiğine dikkat çeken Ateiga, bu üç etmenin inanç, coğrafya ve büyük tarihi olduğunu dile getirdi. Ateiga konuşmasının devamında “Allah Türkiye’yi muzaffer kılacak. Türkiye’yi yenecek dünyada bir güç yok! Allahu Teala bu İslam kılıcı ve aklı olan büyük Türkiye’nin yanındadır. İslam coğrafyasında Türkiye'nin önemli ve kilit ülke olduğu aşikardır. Bugün İslam coğrafyasında Türkiye nezle olursa biz zatürre oluruz deyimi bunun ispatıdır” ifadelerine yer verdi.

Emekli Büyükelçi Suleiman Ali Ateiga üniversite öğrencilerine Türkiye üzerinde oynanan oyunlara kanmamaları ve geleceğin mimarları olarak Türkiye’nin gelişmesi ve ilerlemesi için çok çalışmaları konusunda nasihatlerde bulundu.

Söyleşinin sonunda Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, teşrifleri ve değerli katkılarından dolayı Emekli Büyükelçi Suleiman Ali Ateiga’ya günün anısına bir tablo hediye etti. »Haber Merkezi

