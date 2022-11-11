Söyleşi etkinliği

Yozgat Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Bilal Keskin ve yüksekokulunda görevli mezun öğrenciler tarafından söyleşi yapıldı.

Söyleşi programında öğrencilere kurumun görevleri, meslek tanıtımları ve mezun öğrencilerin memuriyet süreçleri anlatıldı.

Etkinliğe, Yüksekokul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Emre Ekinci, Yozgat Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Bilal Keskin, Yerköy İlçe SGM Müdürü Bekir Bağcı, Sosyal Güvenlik Denetmenleri Hakan Şener, Çağatay Emeksiz, Sosyal Güvenlik Kurumunda çalışan mezun öğrencilerden Kadriye Akyüz, Zeynep Dursun, Yerköy SGM’de görev yapan mezun öğrencilerden Kübra Tavşancıoğlu, Çiğdem Başer Çelebi ile öğrenci katıldı.

Katılımlarından dolayı herkese teşekkür eden Yüksekokul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Emre Ekinci, “Oldukça verimli bir program gerçekleştirdik. İnşallah önümüzde ki günlerde söyleşi programlarımız ve etkinliklerimiz devam edecek. Düzenlemiş olduğumuz programlarımıza katkı sağlayan herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

»Muhammed Üstüntaş