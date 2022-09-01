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Sosyal yaşama katkı

Yozgat Belediyesi tarafından yapılan Çapanoğlu Büyük Cami çevre düzenleme çalışmalarını Belediye Başkanı Celal Köse, TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Karabayır ve TOKİ Uygulama Daire Başkanı Kazım Bayburt yerinde inceledi.

01 Eylül 2022 Perşembe 02:11
Sosyal yaşama katkı

Tarihi Caminin etrafında yaşam merkezi oluşturacaklarının altını çizen Belediye Başkanı Celal Köse, “Yatırım ve projelerin hız kesmeden devam ediyor. Çapanoğlu Büyük Cami Projesinin tamamlandığında adeta şehrin vitrini konumunda olacak. Projenin tamamlanması ile Büyük Cami Projesinin Yozgat’ın yeni gözdesi olacak. Görselliği, tarihi görüntüsüyle büyük bir artı katacak olan Çapanoğlu Büyük Camii Projesi hemşehrilerimizin yeni cazibe noktası olacaktır. Kentimizin tarihi simgelerinin başında gelen Çapanoğlu Büyük Cami Çevre Düzenleme Projesi ile caminin etrafında muhteşem bir alan oluşturduk. Oluşturulan alan vatandaşlarımızın yaşam merkezi haline gelecek. Hemşehrilerimizin nefes alacağı sosyal ve kültürel alanlarla şehre önemli bir vizyon katacak. Halkımızın özellikle Büyük Camii çevresinde bulunan hemşerilerimizin vakitlerini geçirebileceği ve şehrimizin nefes alabileceği tarihi dokumuzun ortaya çıkacağı bir eser ortaya çıkacak” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi
 

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Sosyal Yaşama Katkı
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