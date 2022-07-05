Sorunu yerinde inceledi

Çalışmaları inceleyen ve problemim giderilmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Başkan Yılmaz, “İlçemiz kanalizasyon sisteminin bağlı bulunduğu Hüyük mahallemiz güzergahındaki ana kollektör hattımızın işlevini kaybetmesi nedeniyle meydana gelen çökmeye bağlı olarak yaşanılan kanalizasyon problemlerinin çözümü için ekiplerimiz tarafından aralıksız olarak devam eden çalışmaları bugün yerinde inceledik. Devam eden çalışmamız neticesinde, hem kanalizasyon hattımız üzerindeki kronik bir sorun çözüme kavuşturulmuş olacak, hem de kanalizasyon hattımızın geçmiş olduğu ana yol güzergahında meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçilmiş olacaktır. Çalışmalarımız sırasında emeklerini esirgemeyen mesai arkadaşlarıma ve çalışmalarımızın tamamlanmasını sabırla bekleyen hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.

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