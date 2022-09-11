Sorunları dinledi

Kaymakam Yusuf Ilıca başkanlığında gerçekleşen toplantıya Vakıf Mütevelli Heyeti katılım sağladı.

Daha sonra Kaymakam Ilıca, Dedeli Köyü'nü ziyaret etti. Ziyaretinde Ilıca’ya İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Muharrem Emre Atahan, İlçe Özel İdare Müdürü Mesut Akdemir ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdiresi Filiz Gençaslan eşlik etti. Cuma namazını Dedeli Köyü Camisi'nde kılan Ilıca, namaz sonrası vatandaşlarla bir süre sohbet edip sorunlarını dinleyerek taleplerini aldı. Daha sonra köyde yapılan içme suyu deposunu inceledi.

CUMHURBAŞKANINDAN MEKTUP

Ulusal hane ziyareti kapsamında Dedeli köyünde bir vatandaşın evini ziyaret eden Kaymakam Ilıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını içeren mektubu takdim etti.

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