Sorunları dinledi

Ziyarette gerçekleştirilen toplantıda esnafların sorunları konuşuldu. ESOB’a bağlı oda başkanlarının da katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda istişarede bulunuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Altın, “Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan’ın odamıza yapmış olduğu ziyaretten dolayı teşekkür ederim. Kendisi ile birlikte odamıza bağlı diğer oda başkanlarımızın da katılımı ile toplantı gerçekleştirdik. Toplantımızda esnafımızın sorunlarını dile getirip yapılması gereken çalışmalar destekler hakkında istişarelerde bulunduk. Sayın genel müdürüme esnafımız adına teşekkür ederim” dedi.

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