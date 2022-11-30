Sorunlar masaya yatırıldı

Arıcılık ve bal sektörünün sorunlarının ele alındığı toplantıya Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, Yozgat Arı Yetiştiricileri Birlik Başkanı Hasan Ali Karaca’da katılım sağladı. Yozgat Arı Yetiştiricileri Birlik Başkanının yanı sıra Sivas, Tokat, Samsun, Ordu, Kayseri, Amasya ve Tunceli arı yetiştiricileri birlik başkanları katıldı.

Sivas Arı Yetiştiricileri Birliği'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, toplantıda, Türkiye'de arıcılığın problemleri, arı sağlığı, sahte bal, balın pazarlanması ve arıcılara şeker temini konularını ele aldıklarını belirtti.

Sivas Arıcı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yahya Epsileli ise bal üretiminde önemli bir merkez olan Sivas'ta böyle bir toplantının düzenlenmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Epsileli, toplantıya katılım sağlayan Şahin ve illerin birlik başkanlarına teşekkür etti. »AA

