Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.962,48
ALTIN
1.051,24
DOLAR
18,66
STERLİN
22,36
EURO
19,34

Sorunlar masaya yatırıldı

Sivas'ta, arıcılığın sorunlarının ele alındığı bölge toplantısı düzenlendi.

30 Kasım 2022 Çarşamba 02:11
Sorunlar masaya yatırıldı

Arıcılık ve bal sektörünün sorunlarının ele alındığı toplantıya Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, Yozgat Arı Yetiştiricileri Birlik Başkanı Hasan Ali Karaca’da katılım sağladı. Yozgat Arı Yetiştiricileri Birlik Başkanının yanı sıra Sivas, Tokat, Samsun, Ordu, Kayseri, Amasya ve Tunceli arı yetiştiricileri birlik başkanları katıldı.
Sivas Arı Yetiştiricileri Birliği'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, toplantıda, Türkiye'de arıcılığın problemleri, arı sağlığı, sahte bal, balın pazarlanması ve arıcılara şeker temini konularını ele aldıklarını belirtti.
Sivas Arıcı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yahya Epsileli ise bal üretiminde önemli bir merkez olan Sivas'ta böyle bir toplantının düzenlenmesinin önemli olduğunu vurguladı.
Epsileli, toplantıya katılım sağlayan Şahin ve illerin birlik başkanlarına teşekkür etti. »AA
 

Anahtar Kelimeler:
Sorunlar Masaya Yatırıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YÜREKLER YANDI
YÜREKLER YANDI
Görüş mesafesi 15 metreye düştü
Görüş mesafesi 15 metreye düştü
Değerlendirme toplantısı yapıldı
Değerlendirme toplantısı yapıldı
Hizmetler konuşuldu
Hizmetler konuşuldu
Çalışmalar devam ediyor
Çalışmalar devam ediyor
3 zanlı tutuklandı
3 zanlı tutuklandı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim