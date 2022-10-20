Sorunlar dinlendi

Bu kapsamda Yozgat Valisi Ziya Polat, Açık Kapıda vatandaşlarla bir araya geldi. Kendisine iletilen konuları değerlendiren Polat, sorunların çözümü noktasında ilgili makamlara talimat verdi. »Haber Merkezi
20 Ekim 2022 Perşembe 02:11
Yozgat Valiliği tarafından vatandaşların sorunlarının ve taleplerinin dinlenip, çözüm yollarının bulunması için başlatılan Açık Kapı uygulaması devam ediyor.
Bu kapsamda Yozgat Valisi Ziya Polat, Açık Kapıda vatandaşlarla bir araya geldi. Kendisine iletilen konuları değerlendiren Polat, sorunların çözümü noktasında ilgili makamlara talimat verdi. »Haber Merkezi