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Sorunlar dinlendi

Yozgat Valiliği tarafından vatandaşların sorunlarının ve taleplerinin dinlenip, çözüm yollarının bulunması için başlatılan Açık Kapı uygulaması devam ediyor.

20 Ekim 2022 Perşembe 02:11
Sorunlar dinlendi

Bu kapsamda Yozgat Valisi Ziya Polat, Açık Kapıda vatandaşlarla bir araya geldi. Kendisine iletilen konuları değerlendiren Polat, sorunların çözümü noktasında ilgili makamlara talimat verdi. »Haber Merkezi

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Sorunlar Dinlendi
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