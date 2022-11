Sorunlar çözülmeli

Sağlık sistemi içinde hemşirelerin üstlendiği rolün önemli olduğunu ve ağır sorumluluk yüklendiğini hatırlatan Taşkın, hemşirelerin sistemin dışında düşünülemeyeceğini, zira hem hizmeti satın alanlar açısından, hem de hizmeti sunan hemşireler açısından işleyişin sağlıklı yürütülebilirliğinin gerekli ve zorunlu olduğunun altını çizdi.

Bu mesleği icra edenlerin mesleki, ekonomik ve sosyal sorunlarının arttığını ve nitelikli hizmetin sunumunda problemlerin göz ardı edilmesinin mümkün olamayacağına dikkat çeken Taşkın, bugün ki sorunların mesleğin icrasını da zorlaştırdığını, özellikle ekonomik sorunların katlanarak arttığına vurgu yaparak, hemşirelerin ve hemşire örgütlerinin dinlenmeden masa başında çıkarılan yönetmeliklerin sorunlarını çözmek bir yana daha da artmasına neden olduğunu, mesleğin saygınlığının kalmadığını, emeğin ve diğer sağlık çalışanları gibi hemşirelerin de yaşam hakkının göz ardı edildiğini söyledi.

Anadolu Sağlık Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, Ankara Üniversiteler Şubesi ve üyelerinin de katılarak destek verdiği mitingde görüş ve düşüncelerini paylaşan Necip Taşkın, pandemi döneminde, sağlık çalışanları içinde yükün en ağırını hemşirelerin üstlendiğini söyleyerek şunları ifade etti:

“Ülkemizde yaşayan her bir ferdin en kaliteli ve verimli bir biçimde sağlık hizmetini alabilmesi için hemşirelerin bilgi, beceri, gayreti, hoşgörü ve nitelikli hizmetine ihtiyacı var. Her bir vatandaşımızın hizmetten eşit şekilde yararlanabilmesi için sağlık sistemi içinde her bireyin rahatlıkla ulaşabildiği hemşerilerin problemleri çözülmelidir.

Hemşireler 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. Personel eksikliği nedeniyle yoğun, yorucu ve fazla mesai yapmakta, daha fazla hastaya bakarak, aynı zamanda da görevinin dışındaki konulardan hizmet vermesi beklenerek ruhen ve bedenen yıpratılmaktadır. Sorunları kangren haline gelen hemşirelerin mesleki, ekonomik ve sosyal sorunlarının çözülebilmesi için özlük haklarında iyileştirme yapılmalıdır.

Çeşitlendirilmiş ücret yerine tek kalem, yoksulluk sınırının üstünde maaş ve bunun emekliliğe yansıtılması başta olmak üzere çalışma barışı sağlanmalıdır. Hemşirelik Kanunu ve Hemşirelik Yönetmeliğinde tanımı yapılan uzman hemşireler uzman oldukları alanda çalıştırılmalı, uzman hemşire kadroları ihdas edilmeli ve uzman hemşireler uzmanlık alanları dışında görevlendirilmemelidir. Uzman hemşirelerin normal hemşire kadrolarının görevlerinde çalıştırılması Biyotip Sözleşmesine aykırıdır. Hemşirelere yönelik şiddet ve mobbing derhal önlenmeli, liyakatlı yöneticilerin atanması sağlanarak hemşireler üzerindeki baskılar kaldırılmalı ve hemşirelik yasa ve yönetmelikleri revize edilerek uygulamaya sokulmalıdır.”

»Haber Merkezi