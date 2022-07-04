Sorun kalmayacak

İlçede önce alt yapı sorununu çözdüklerini belirten Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, şimdi ise asfalt çalışmalarını yaptıklarını belirtti. İlçenin güvenli, tertemiz ve konforlu yollara kavuşturmak için canla başla çalıştıklarını ifade eden Başkan Ekinci, “Önce altyapıyı çözdük. Çünkü alt yapı sorununu çözmeden asfalt çalışmlarına başlasaydık hiçbir işe yaramacaktı. Önce alt yapı sorununu çözdük ki asfalt çalışmalarımızda sıkıntı yaşamayalım. Şimdi ise sıra asfalt çalışmasında. Reisbey Caddesi'nin yolları kaymak gibi oldu” şeklinde konuştu.

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