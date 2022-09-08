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Sorun çözüldü

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer,  Ayçekirdeği üreten Yozgat çiftçisinin pazar sorununu çözdüklerini söyledi.

08 Eylül 2022 Perşembe 02:11
Sorun çözüldü

Tarım ve Kredi Kooperatiflleri yetkilileriyle görüşen Başer, bugünden itibaren Tarım Kredi Kooperatiflerinin Sorgun’da  yağlık ayçiçeği alımı yapacağını açıkladı.
Başer, bu yıl Tarım ve Orman Bakanlığı ve İl Özel İdaresi tohum desteğiyle Yozgat'ta yağlık ayçiçeği ekimini yaklaşık 150 bin dekara ulaştığını belirtti. 
Hasadın başlamasıyla yağlık ayçiçeğinde çiftçilerden pazar konusunda sıkıntılar yaşandığı bilgisi üzerine Tarım ve Kredi Kooperatifi yetkilileriyle görüşen Milletvekili Başer, bugün itibariyle Sorgun'da alımların başladığını, eksper sorunun çözümüyle birlikte de diğer kooperatiflerinde alım yapacağı müjdesini verdi. 
Başer, AK Parti iktidarının her zaman çiftçinin, üreticinin yanında olduğunu, bundan sonrada olmaya devam edeceğini belirterek, "Çiftçimiz ürettiği ürünü değerinde Tarım ve Kredi Kooperatiflerine verebilecek." dedi. 
»Haber Merkezi 
 

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Sorun çözüldü
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