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Sorgun’da unutulmadılar

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ilçede yaşayan engelli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi.

05 Aralık 2022 Pazartesi 02:11
Sorgun’da unutulmadılar

Sorgun Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü bir otelin toplantı salonunda düzenlediği yemekli etkinlikle kutladı. Aileleri ile etkinliğe katılan engelli bireyler, yemek programının ardından çeşitli faaliyetlerle doyasıya eğlendiler. Programa Sorgun Kaymakamı Halil İbrahim Kazar ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli de katıldı.
Sorgun Belediyesi olarak ilçede engelleri kaldırarak yollarına devam ettiğini söyleyen Başkan Ekinci, “ Bugün burada güzel bir atmosferde sizleri ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Sorgun Belediyesi olarak amacımız farkındalık oluşturmak ve sizlere farklı bir gün yaşatmak. Belediye olarak tabi ki eksiğimiz çok fazladır ama bunun için sizin Sorgun’da daha rahat yaşayabilmeniz için elimizden gelenin fazlasını yapacağımıza inanmanızı istiyoruz” dedi.
Konuşmanın ardından Kaymakam Kazar ve Başkan Ekinci, masaları tek tek gezerek engelliler ve aileleriyle sohbet edip hatıra fotoğrafı çekindiler. »İHA
 

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Sorgunda Unutulmadılar
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