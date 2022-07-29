Sorgun festivale hazır

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, yaptığı açıklamada, daha önce "Gurbetçiler Şöleni" olarak düzenlenen etkinliğin, tarih ve isim değişikliğine gidilerek Sorgun Yaz Festivali adıyla gerçekleştirileceğini belirtti.

Ekinci, 12 Ağustos'ta başlayacak ve üç gün birbirinden değerli sanatçıları müzik tutkunları ile buluşturacak olan festivalde, ünlü güreşçileri de misafir edeceklerini ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde festivalin yapılamadığını anımsatan Ekinci, "Festivalimiz Şakir Efendi Şehir Meydanı'nda 12 Ağustos Cuma günü Arif Şahin, Murat Balaban, Tuğçe Kandemir konseri ile başlayacak. 13 Ağustos Cumartesi günü toplu açılış töreni ve Elmas İleri, Kurtuluş Kuş & Burak Bulut, Mustafa Ceceli konseri ile sürecek olan festivalimiz, 14 Ağustos Pazar günü ise Esra Şahbaz, Gökhan Ay, Murat İnce, Ahmet Şafak konseri ile tamamlanacak. Tabiat Parkı Güreş Alanı’nda yapılacak güreşlerde de ünlü güreşçiler boy gösterecek." dedi. »AA