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Sorgun'da kutlama

Sorgun ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonu'nda törenle kutlandı.

31 Ekim 2022 Pazartesi 02:11
Sorgun'da kutlama

Düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Törende konuşan Sorgun Kaymakam Vekili Sarıkaya Kaymakamı Samet Serin, Cumhuriyet'in 99’uncu kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Serin, Cumhuriyet’in, Türk milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez görev olduğunu ifade etti.
Program, öğrencilerin şiir okuması ve kahramanlık türkülerinin seslendirilmesiyle sona erdi. »AA

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Sorgunda Kutlama
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