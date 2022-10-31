Sorgun'da kutlama

Düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Sorgun Kaymakam Vekili Sarıkaya Kaymakamı Samet Serin, Cumhuriyet'in 99’uncu kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Serin, Cumhuriyet’in, Türk milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez görev olduğunu ifade etti.

Program, öğrencilerin şiir okuması ve kahramanlık türkülerinin seslendirilmesiyle sona erdi. »AA