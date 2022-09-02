Sorgun adı verildi

Yeni sezona "Anadolu Masterler Sorgun Sezonu" adı verildiğini belirten Buğdaycı, haziran ayındaki şampiyonluk finallerinin de Sorgun'da yapılacağını belirtti.

Buğdaycı, final etkinliklerini Sorgun Gençlik Masterler takımının organize edeceğini ifade ederek, “Öncelikle centilmence ve sakatsız bir sezon diliyorum. Bu organizasyonda belediye başkanımız ile gençlik ve spor ilçe müdürümüzün de desteklerini esirgemeden katkı sağlayacaklarını söylemelerinden dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum.” dedi. »AA

