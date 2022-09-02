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Sorgun adı verildi

Anadolu Masterler Dostluk Federasyonu Başkanı Ahmet Buğdaycı, 2022-2023 sezonuna "Anadolu Masterler Sorgun Sezonu" adı verildiğini söyledi. Buğdaycı, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Levent Tunçer ile Üçtepeler Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldi.

02 Eylül 2022 Cuma 02:11
Sorgun adı verildi

Yeni sezona "Anadolu Masterler Sorgun Sezonu" adı verildiğini belirten Buğdaycı, haziran ayındaki şampiyonluk finallerinin de Sorgun'da yapılacağını belirtti.
Buğdaycı, final etkinliklerini Sorgun Gençlik Masterler takımının organize edeceğini ifade ederek, “Öncelikle centilmence ve sakatsız bir sezon diliyorum. Bu organizasyonda belediye başkanımız ile gençlik ve spor ilçe müdürümüzün de desteklerini esirgemeden katkı sağlayacaklarını söylemelerinden dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum.” dedi. »AA
 

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Sorgun Adı Verildi
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