SORGED’den eğitim



Verilen eğitimle ilgili açıklamada bulunan SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Gençler eğitimle sadece proje yazmayı öğrenmedi aynı zamanda takım çalışması, zaman yönetimi, eleştirel düşünme, problem çözme ve sunum yapma becerileri kazandı.

Bu eğitimde katılımcılar, proje döngüsü yönetimi mantığı, sorun analizi, paydaş analizi, hedef analizi, strateji analizi, mantıksal çerçeve matrisi, faaliyet planı ve bütçe hazırlama, hibe programları başvuru formları tanıma fırsatı buldu.” dedi.

İki günlük eğitim sonunda 4 farklı proje fikri ortaya çıktığına değinen Uğuz, sırasıyla projeleri açıkladı:

“‘Gençler Spora Koşuyor’

Bu projeyi gerçekleştirme amacı; gençleri teknolojik bağımlılığından, asosyallikten, sağlıksız yaşamdan, zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırarak zamanı verimli kullanmaya yönlendirmek, imkânları kısıtlı gençlerin önüne fırsatlar sunmak ve özgüvenli, girişken, sağlıklı bireyleri topluma kazandırmak.

‘Genç Yazılımcılar Yetişiyor’

Proje ile yeterli fiziki imkânlar ve donanımlar sağlanarak, Yozgat'ta yaşayan gençlerin bilim ve teknolojide yenilik üretebilen, yazılım geliştirebilen, robotik - kodlama bilgisine sahip ve diğer gençleri da bu doğrultuda etkileyebilen bireyler olmaları hedeflenmektedir. Tasarlanan projeler kapsamında düzenlenecek eğitimler sayesinde yazılım alanında yetkin, teknolojiyi etkili kullanabilen gençlerin yenilikçi yazılım ve projeler geliştirilmesi amaçlanıyor.

‘Patili Dostlarımızla Tanışıyoruz’

Proje ile gençlerin ve vatandaşların sokaklarda yaşayan ve yardıma muhtaç olan hayvanlara karşı olumlu duygular geliştirmelerini sağlayarak yardıma gereksinimi olan bir canlıyı besleyip sorumluluk almalarına olanak sağlamak ve sokak hayvanlarının kullanabileceği bir barınak temin ederek onların hayatına dokunarak sokak hayvanlarına yönelik sosyal duyarlılığı geliştirmek, farkındalığı artırmaya yönelik faaliyetlerde bulunarak doğayı bizlerle paylaşan minik dostlarımızın yaşam hakkına destek vermeyi hedefliyoruz.

‘Sosyal Medya Bağımlılığı ile Mücadele Ediyoruz’

Proje ile sosyal medya bağımlılığında bireylerin bu gibi bağımlılıktan kurtulması daha bilinçli düşünebilen, özgüveni yüksek, zamanı verimli kullanabilen, bağımlılıktan kaynaklanan fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklarından kurtulan, sosyal medyadan meydana inip, çeşitli etkinlikler, spor, açık hava tiyatroları, şenlikler gibi herkesi bir araya getirerek sosyal bir ortam sağlayacak aktiviteler düzenlemeyi amaçlıyoruz.”

Bu projelerin gençler tarafından tamamlandıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Ulusal Ajansına sunulacağına da değindi.

Eğitime katılan katılımcılardan Süleyman Batuhan Şencan, “SORGED de aldığımız 2 günlük proje döngüsü yönetimi eğitimi boyunca sosyal sorumluluk için yapabileceğim proje fikirleri konusunda bilgi edindim. Aynı zamanda yazdığımız projemizin hangi kurumlar tarafından destekleneceğini, proje yazma aşamalarını, yerinde ve uygun mali kaynak dağıtımını nasıl yapabileceğimi öğrendim. Aynı zamanda eğitim boyunca yaygın eğitim metotları kapsamında etkili takım çalışması yapmayı, grup yönetimi ve zaman yönetimi kabiliyetimi geliştirdim. Sunum becerilerimi arttırdım. Bakanlıkların ve fon veren kurumların başvuru rehberleri doğrultusunda proje yazmayı öğrendim.” dedi.

Mahmut ise “Eğitimin konusuna çok fazla ilgim vardı fakat bu alanda herhangi bir eğitim ile karşılaşmamıştım. SORGED'in düzenlediği proje yönetimi eğitimi sayesinde merakımı gidererek, proje yazmasını öğrendim, kendimi geliştirme imkânı buldum aynı zamanda grup çalışmaları ve pekiştirici eğitim yöntemleri ile eğlenerek bilgi edindim.” açıklamasında bulundu.

Katılımcılardan Mert Erdem aldığı eğitimle ilgili yaptığı açıklamada, “SORGED'in düzenlediği 2 günlük eğitimin sonunda proje yazma konusunda ana temel aşamalar hakkında çok faydalı bilgiler edindim. İleride yapacak olduğum projeler hakkında dikkat etmem gereken hususlar konusunda çok faydalı bilgiler edindim. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.” diye konuştu.

Fatih Er katıldığı eğitimle ilgili “Gerçekleştirilen bu eğitim sayesinde kendi fikirlerimin nasıl daha etkili kullanabileceğimi, fikirlerimin hangi yöntem ve teşviklerle hayata geçirebileceğimi eğitimin ilk gününde ana hatlarını öğrenme fırsatım oldu. Eğitimin ikinci gününde ise fikirlerimizi grup çalışmaları ile daha sistematik bir yöntem ile başvuru formlarına uygun birer proje yazmak fırsatım oldu ve bu gurup çalışması ile ortaya koyduğum projede hatalarımızın neler olduğunu eğitimin son aşamasında farkına varabilmemiz için sunumlar yaparak hem kendi hatalarımızı doğru bir sisteme oturtarak hem de eğitime katılan diğer kişilerin fikirlerinden ve yetkinlikleri sayesinde farklı bir bakış açısını kazanabildim ve bu sayede gelecek hayatımda önüme çıkabilecek bir fikri projeye dönüştürmek için ve kendimi geliştirebilmek için çok güzel bir başlangıç oldu benim için.” açıklamasında bulundu.

