Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 19
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.136,77
ALTIN
1.026,54
DOLAR
18,17
STERLİN
21,55
EURO
18,14

SORGED’den çağrı

Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından Gönüllülük Projesi Katılımcı Çağrısı yapıldı. 

26 Ağustos 2022 Cuma 02:11
SORGED’den çağrı

Sorgun Gençlik Derneği'nin ortaklığında yürütülen Avrupa Dayanışma Programı (ESC) gönüllülük projesi kapsamında 4 (Dört) gönüllü arandığı bildirildi. 
Yozgat gençliğini sınırların ötesine taşımaya devam ettiklerini belirten SORGED Yönetimi Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Yıl sonuna kadar 50 gencimizi yurt dışına göndereceğiz. Gençlerimizi 21. yy gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, dünya ile konuşan, dünya ile çalışan, dünya ile yarışan liderler olarak geleceğe hazırlıyoruz.” dedi. 
Bu projenin 11 aylık uzun dönem gönüllülük projesi olduğunun altını çizen Uğuz, üniversiteye devam edenlerin bu projeye başvuru yapamayacağını söyledi. Okulunu dondurup başvuru yapacak kişilerin ise bunu mail detayında açıklaması gerektiğini bildirdi.  
Gönüllülük faaliyetlerinin Ekim 2022- Eylül 2023 yılları arasında yapılacağına değinen Uğuz, Avrupa Dayanışma Programı (ESC) gönüllülük projesine 2 Almanca ve 2 İngilizce bilmek üzere 4 (Dört) gönüllü seçileceğini belirti. 
Türkiye genelinden başvuruların kabul edileceği gönüllülük programı kapsamında seyahat, konaklama, yemek, yerel ulaşım, vize ve sağlık sigortasının ücretsiz olarak karşılanacağını da değinen Uğuz, ayrıca program kapsamında günlük cep harçlığı verileceğini de söyledi. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
SORGEDden çağrı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SU SIKINTIMIZ YOK!
SU SIKINTIMIZ YOK!
Aydıncık’ta toplu açılış
Aydıncık’ta toplu açılış
Kene can aldı!
Kene can aldı!
AK kadınlar ilçelerde
AK kadınlar ilçelerde
Temel eğitimde yenileme
Temel eğitimde yenileme
Okula merhaba
Okula merhaba
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim