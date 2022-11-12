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SORGED'den kampanya

Sorgun Gençlik Derneği (SORGED), "Küçük bir oyuncakla bir çocuğu mutlu etmeye var mısınız?" sloganıyla oyuncak toplama kampanyası başlattı.

12 Kasım 2022 Cumartesi 02:11
SORGED'den kampanya

SORGED Başkanı Halil Uğuz, oyuncakların son kullanma tarihinin olmadığını söyledi.
Dar gelirli ailelerden birçoğunun çocuklarına oyuncak alamadığını vurgulayan Uğuz, "Dernek olarak bu durumdaki çocuklarımızı biraz olsun sevindirmek amacıyla bu kampanyayı düzenledik. Kampanyamıza büyük bir ilgi olacağını düşünüyoruz. Vatandaşlarımız çocuklarının oynamadığı sağlam oyuncakları derneğimize getirebilir veya 0354 415 58 21 numaralı telefonla iletişime geçebilirler. Toplanan oyuncakları bir köy okulunun anaokuluna bağışlayacağız. Az kullanılmış veya sıfır oyuncaklarınızı derneğimize bağışlayabilirsiniz." dedi. 
»AA

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SORGEDden Kampanya
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