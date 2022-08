SorFest’e yoğun ilgi

Şakir Efendi Şehir Meydanında düzenlenen halk konserlerinin ilk gününde Yozgatlı sanatçılar Arif Şahin ve Murat Balaban sahne aldı. Ünlü sanatçı Tuğçe Kandemir’inde yer aldığı konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Şakir Efendi Şehir Meydanı, Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk Bulvarı tıklım tıklım doldu.

Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci sahnede hemşehrilerine seslenerek Sorgun ve bölgenin en büyük festivalini gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi. Başkan Ekinci, “Kıymetli hemşehrilerim asli görevlerimizi eksiksiz yerine getirmekle birlikte sizlerin sosyal hayatlarını da canlı tutmak ve Sorgunumuzu tüm Türkiye'ye tanıtmak için çalışıyoruz. Daha önceleri yaptığımız şenlikleri genişlettik sizlerin de isteklerine göre şekillendirdik. Çıkardığımız program bizim çok içimize sindi sizlerin de bundan keyif aldığını görmek bizleri mutlu etti. Bugün burada bizimle olan kıymetli sanatçılarımıza ve gönül bağı ile bağlandığımız siz kıymetli hemşehrilerime teşekkür ederim. İyi eğlenceler dilerim" dedi.

TUĞÇE KANDEMİR RÜZGÂRI ESTİ

Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci'nin konuşması sonrasında sahne alan ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir izleyicilerin alkışları ve tezahüratları ile karşılandı. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Tuğçe Kandemir izleyicilere şarkıları ile müzik şöleni sundu.

İKİNCİ GÜNDE TOPLU AÇILIŞ

SorFest’in ikinci gününde toplu açılış töreni yapıldı. Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci'nin 2019 ve 2022 yılları arasında Sorgun'da gerçekleştirdiği büyük projelerin açılış programına MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, MHP İlçe Başkanı Zafer Yusuf Kutlusoy çok sayıda davetli katıldı.

‘DURMAYACAĞIZ’

Açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Ekinci; “Kıymetli hemşehrilerim, şahsıma tevessül edip, Şehr'ül Emin vazifesini verdiğiniz günden beri emanetinizi başımın üzerinden hiç indirmedim. Sizin teveccühünüz dışında hiçbir heyecana, hevese, hırsa kapılmadım. Ben ve belediyem, tüm çalışmalarımızı toplum yararını gözeterek yapmaktayız. Tüm planlamalarımızı ve bundan sonraki çalışmalarımızı da bu felsefe ile yürütmeye devam edeceğiz. Geçmişte yapılan hizmetlere, atılan temellere saygıyla yaklaşmaktayız. Yapılanların üzerine daha iyisini ekleyerek yürümeye devam edeceğiz. Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci olarak, Sorgun’dan; Sorgunlu olmaktan gurur duyacağınız bir şehir inşa etmeye çalışmaktayım. Buradan şunu söylemek isterim ki, bizler Sorgun’u herkesin gıpta ile baktığı bir şehir haline getirene kadar durmayacağız, dinlenmeyeceğiz. Cenab-ı Allah teminatımızdır. Kıt imkânlara rağmen, planlarımızdan sapmadan, hedeflerimize bir bir ulaşıyoruz. Bizim sevdamız Sorgundur. Bizim sevdamız Sorgunludur. Sorgun bizim Kızıl Elmamız, Sorgun bizim kırmızı çizgimizdir. Kızıl elmaya ulaşmak için tüm enerjimizle yürümeye devam edeceğiz. Bozkırın ortasından, kuraklıktan, imkânsızlıklardan sıyrılıp hep birlikte yükseleceğiz." dedi.

Yapılan hizmetlerin adil bir paylaşımla herkese eşit şekilde ulaşması için özel çaba harcadıklarını belirten Ekinci, alt yapıda, üst yapıda, çevre düzenlemesinde, sosyal hayatı kolaylaştıracak park, bahçe, dinlenme alanlarının oluşturulmasında merkezden en ücra köşelere kadar her yere ulaşmaya çalıştıklarını belirtti.

‘BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ DAİM OLSUN’

2019-2022 yılları arasında yapılan çalışmaları ve projeleri sıralayarak bu projelerin aslında on yıllarca kullanılacak projeler olduğuna değinen Ekinci şu açıklamalarda bulundu; “550 bin metre kare alanı kapsayacak tabiat parkının dahi üç buçuk yıla sığdırılamayacağı gerçeğine rağmen biz, buna ilave, şehrimize Şakir Efendi Şehir Meydanını kazandırdık. Jeotermal Sera, Tekstil Fabrikası, Hilal Evler, Asfalt Tesisi, Kompost Tesisi, Şehir Kütüphanesi, Arıtma Tesisi, Güneş Enerji Santrali, SorPark, SorMek, Şehit Kınalı Hasan Üstgeçidi, Başta Dutluk Parkı ve Alparslan Türkeş Parkları olmak üzere birçok park, Delibaş ve Eğriöz derelerinin ıslahı çalışmaları, aş evi, kreş ve gündüz bakım evi, bisiklet yolu üç buçuk yıla sığdırdığımız hizmetlerin bazıları. Yine bu süre zarfında yenilenen araçlar, dökülen asfaltlar ve alt yapı çalışmaları, daha modernleriyle değiştirilen sokak lambaları bunlarla eş zamanlı yürütüldü. Belediyemiz engelli yavrularımızın, sıcak yuvası, bakıma muhtaç yaşlı büyüklerimizin sıcak çorbası oldu, olmaya devam ediyor. Ben, belediye başkanınız olarak, kimsenin zenginliğine fakirliğine bakmıyorum. Belediyemiz kimin neye ihtiyacı varsa onunla ilgileniyor. Bizler insanların kimliğiyle değil ihtiyacının aciliyeti ile ilgileniyoruz. Mesela bu konserleri tertip ederken genç kardeşlerimizin ve gurbetçilerimizin ihtiyacına cevap vermeyi amaçladık. İnşaat fuarı inşaatçılarımız içindi. Kitap fuarına katılan birçok değerli yazar ve konuşmacının imzalı kitapları evlerimizdeki kütüphanelerimizde yerini aldı. Hanım efendiler kendi evlerinde, hilal evlerde üretilen el ürünlerini yine bu meydan da sergiledi ve satışa sundu. Tüm çabamız yaşadığımız şehri hak ettiğiniz güzelliğe kavuşturmak, mutlu, huzurlu ve yaşam standartları yüksek bir Sorgun inşaa etmek. Sizlerin desteği ve dualarınızla hayali kurduğumuz Sorgun'a her gün bir adım daha yaklaşıyoruz. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun."

Belediye Başkanı Ekinci'nin yaptığı çalışmalardan gurur duyduğunu dile getiren MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, “MHP olarak vatan sevgisini millete hizmet etmenin başında görürüz ve belediyelerimizde bunu en güzel şekilde hayata geçiriyor. Sorgun Belediyemiz bizleri gururlandırmakta ve güzel projeleri hayata geçirmektedir. Festivalimizin ve toplu açılış programında hayata geçirilen projelerin hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Başta Belediye Başkanımız M. Erkut Ekinci olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." diye konuştu.

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef yaptığı konuşmada; "Sorgunumuza değer katan onlarca hizmet ve bu güzel etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen Sorgun Belediye Başkanımız M. Erkut Ekinci ve ekibini kutluyorum. Bu gece Sorgun muhteşem, Festivalimiz ve projelerimiz hayırlı uğurlu olsun." açıklamasında bulundu.

'BİZ BİRLİKTE SORGUNUZ'

SorFest’in ikinci günü toplu açılış programı sonrası konserlerle devam etti. Mustafa Ceceli, Kurtuluş Kuş & Burak Bulut ve Elmas İler’inin sahne aldığı konserlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Belediye Başkanı Ekinci, “Binlerce hemşerimizle birlikte 'Biz Birlikte Sorgunuz' dedik. Bizlere şarkılarıyla güzel dakikalar yaşatan değerli sanatçılarımız Mustafa Ceceli, Kurtuluş Kuş & Burak Bulut ve Elmas İler 'i canı gönülden tebrik ediyorum.” şeklinde konuştu.

KONSERLERLE DEVAM ETTİ

SorFest’in son günü Esra Şahbaz, Gökhan Ay, Murat İnce ve Ahmet Şafak konseri ile devam etti.

»Rabia Şahin