SORFEST mest edecek

Sorgun Belediyesi tarafından düzenlenecek olan SORFEST kapsamında Arif Şahin, Murat Balaban, Tuğçe Kandemir, Elmas İler, Kurtuluş Kuş ile Burak Bulut, Mustafa Ceceli, Esra Şahbaz, Gökhan Ay, Murat İnce ve Ahmet Şafak sevenleri ile bir araya gelecek. Konserlerin yanı sıra bu yıl 12’ncisi düzenlenecek Anadolu’nun kırkpınarı yağlı güreşleri, güreş severler ile buluşacak.

Sorgun Belediyesi bu yıla kadar ‘Gurbetçiler Şöleni’ olarak düzenlediği etkinliği bu yıldan itibaren tarih ve isim değişikliğine giderek ‘SORFEST’ olarak düzenleyeceğini açıkladı. Pandemi sürecinde yapılamayan ve bu sene yapılıp yapılmayacağı merak konusu olan festival ile ilgili ayrıntılar belli olmaya başladı. Sorgun’da düzenlenecek olan 12’nci Yağlı Pehlivan Güreşleri ve halk konserleri SORFEST ismi ile yapılacağı açıklanan program içeriği; 10 Ağustos Çarşamba günü 12’nci Yağlı pehlivan güreşleri (tabiat parkı güreş alanı), Şakir efendi şehir meydanında düzenlenecek halk konserleri 12 Ağustos Cuma günü Arif Şahin, Murat Balaban, Tuğçe Kandemir konseri, 13 Ağustos Cumartesi günü Toplu açılış töreni ve Elmas İler, Kurtuluş Kuş & Burak Bulut, Mustafa Ceceli konseri, 14 Ağustos Pazar günü Esra Şahbaz, Gökhan Ay, Murat İnce, Ahmet Şafak konseri.

»Rabia Şahin