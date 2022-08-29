Sonuçlar güzel

Yapılan desteklerin güzel sonuçlar verdiğinin altını çizen Yalçın, "Üniversiteye hazırlanan öğrencilerimize yönelik Akdağmadeni Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen kurslara yayın, deneme ve materyal desteği sağlayan belediyemiz bu desteğin güzel sonuçlarını almaya devam ediyor. Yıl içerisinde Halk Eğitim Merkezi ile imzaladığımız protokol ile üniversiteye hazırlanan öğrencilerimize ücretsiz yayın ve deneme desteği sağladık. Üniversite sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla Halk Eğitim Merkezimizin üniversite hazırlık kurslarına ve deneme sınavlarına katılan 33 öğrencimiz büyük bir başarı göstererek üniversitelerin farklı bölümlerine yerleşti. Üniversitelerine kayıt yaptıran öğrenciler ve Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz Ayhan Karabulut bizleri ziyaret ederek teşekkür ettiler. Nazik ziyaretleri için teşekkür ederim" dedi.

Eğitime ve gençliğe yapılan yatırımın hiç biz zaman boşa gitmediğini belirten Yalçın, “Göreve başladığımız ilk günden itibaren gençlerimizin, eğitim camiamızın, öğretmenlerimizin daima yanında olduk. Bir taraftan geleceğin Akdağmadeni’ni inşa ederken diğer taraftan da milletimizin geleceği gençlerimizin eğitim hayatlarını kolaylaştıran, geleceklerine yön veren, eğitime destek projelerimizi hayata geçirdik. Bugün büyük bir mutluluk içerisinde Halk Eğitim Merkezinin düzenlediği, bizim de desteklediğimiz kurslarda eğitim alan ve üniversite sınavlarında başarılı olan öğrencilerimiz ile birlikteyiz. Başta bu projeyi bizimle beraber uygulayan Halk Eğitim Müdürümüz Ayhan Karabulut Hocama, emeğini esirgemeyen kurs hocalarımıza, eğitim hayatı boyunca çocuklarımıza değer katan öğretmenlerimize ve kıymetli velilerimize teşekkür ediyorum. Sevgili öğrenci kardeşlerimi tebrik ediyor, üniversite yıllarında başarılar diliyorum. Akdağmadeni Belediyesi olarak gençlerimize yol gösterecek, kişisel gelişimlerine katkı sunacak çalışmalarımıza devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Ziyarette öğrenciler ve Halk Eğitim Merkezi adına Belediye Başkanı Nezih Yalçın'a teşekkür eden Akdağmadeni Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayhan Karabulut, “Belediye Başkanımız Nezih Yalçın’a bizlere ve öğrencilerimize sağladığı imkânlardan dolayı teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu. »Haber Merkezi