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Sonuçlar belli oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca aralarında Yozgat’ın da yer aldığı 8 ilde lise öğrencileri arasında düzenlenen "Projem KOP İle Hayat Buluyor" yarışmasında dereceye giren öğrenciler belli oldu.

27 Ağustos 2022 Cumartesi 02:11
Sonuçlar belli oldu

Gençlerin fiziksel, sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimlerinin desteklenmesi ve özellikle toplumsal sorunlara yönelik çözüm üretmeleri, ayrıca sosyal, kültürel, bilimsel ve ekonomik kalkınmaya destek olmasına yönelik Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca, Kırıkkale, Aksaray, Karaman, Konya, Niğde, Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir illerinde "Projem KOP İle Hayat Buluyor" adlı proje yarışması düzenlendi. Yarışma ile KOP bölgesinde yer alan illerde lise öğrencilerinin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, bölgesel problemlere çözüm sunan, yenilikçi, sürdürülebilir fikirler üretmesi ve proje hazırlama kültürlerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.
Kırıkkale'den yarışmaya katılan öğrencilerden Yahşihan Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Ali Kaan Ünal "Akıllı Tarım İle Sulama ve Su Tasarrufu" projesiyle, İl Özel İdaresi Bilim ve Sanat Merkezinden Sıla Tekke, "Duvar İçi Su Isıtabilen Sistem" projesiyle ve Fen Lisesinden Gözde Arslan ise "Yapay Alg Çiftlikleri Biyokütleden Biyoyakıta, Petrolden Yosunlara" adlı projesiyle il sıralamasına girdi. Dereceye giren projeler içerisinde birinci, ikinci ve üçüncü olmaya hak kazanan öğrenciler, 6 Eylül 2022 tarihinde Konya'da düzenlenecek olan ödül töreninde ilan edilecek.
Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, öğrencilerin proje sayesinde birçok kazanım elde ettiklerini söyledi.
Bu tür çalışmaların gençlerin geleceğine adeta ışık tuttuğunu belirten Telefoncu, "Öğrencilerimizi ve onlara destek olan danışman öğretmenlerimizi hazırlamış oldukları projelerden dolayı hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. İlimizi Konya'da temsil etmelerinden dolayı da ayrıca sevinç duyuyorum. Her bir proje gençlerimizin meslek seçimlerine ve kariyer açısından da önemli faydalar sağlayacağına inanıyorum. Öğrencilerin araştırma geliştirme çalışmaları ve grup etkinlikleri, yeteneklerinin de keşfedilmesine imkan sağlamaktadır" dedi.
Telefoncu, ilerleyen süreçlerdeki bu tür yarışmalara her fırsatta katılım sağlanacağını belirterek, gençlerin düzenlenen etkinlikler sayesinde bölgesel ve ulusal sorunlara yenilikçi, sürdürülebilir çözümler sunan, uygulanabilir özgün fikirler ürettiklerini sözlerine ekledi. »İHA

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