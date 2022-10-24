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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından 9 Haziran 2022 tarihinde ilan edilen ve başvuruya açılan İmalat Sanayi Finansman Destek Programı için Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinden Ajansa sunulan toplam 88 projenin değerlendirme süreci, ilgili kanun hükümleri uyarınca gerçekleştirilerek sonuçlandırıldı.

24 Ekim 2022 Pazartesi 02:11
Sonuçlar açıklandı

Ajansın imalat sanayine yönelik olarak uyguladığı İmalat Sanayinde Kurumsallaşma ve Katma Değerli Üretimin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı çerçevesinde yürütülen finansman desteğinde genç istihdamı sağlanması, verimliliğin, dijitalleşmenin artırılması, yeşil mutabakata uyumun hızlandırılması, ihracatın artırılması gibi bölge imalat sanayini geliştirici unsurlar yer almakta. Yine uygulanan destek programında yerli malı kullanımı, orta-yüksek veya yüksek teknolojili ürün üretimi de teşvik edilmekte. Böylelikle bir yandan bölgedeki öne çıkan sektörlere destek verilirken, diğer taraftan stratejik ve daha katma değerli ürün üretimi olan sektörlere de yatırımların yönelmesi amaçlandı.
İmalat Sanayi Finansman Destek Programı’na yapılan başvuruların değerlendirme süreçleri tamamlanarak 21 Ekim 2022 tarihinde Ajans Yönetim Kurulu tarafından onaylandı. Başarı puanı alt sınır (65) ve üstünde puan alan tüm projeler destek almaya hak kazandı. Başarılı olan 44 projenin sektörel dağılımında fabrikasyon metal ürünleri imalatı, bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı, mobilya imalatı, kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı, elektrikli teçhizat imalatı sektörleri öne çıkmakta. Bahsi geçen 5 sektörden toplam 26 proje destek almaya hak kazandı. Diğer 18 başarılı proje ise 11 farklı imalat sektöründen sunuldu. Destek almaya hak kazanan projeler ile 200’e yakın gencin istihdamı hedeflendi. Ajans tarafından başarılı projelere verilecek finansman desteği, aracı kuruluş tarafından sağlanacak anaparanın kar payı getirisinin ödenmesi şeklinde olacak. Bu şekilde uygulanacak finansman desteği ile TR72 Bölgesi imalat sanayinde 110 milyon TL’yi aşan bir yatırımın harekete geçirilmesi hedeflendi.
ORAN tarafından yapılan açıklamada; "İmalat Sanayi Finansman Destek Programı sonuçlarının TR72 Bölgesi için hayırlı olmasını dileriz. Programda başarılı olan proje listesine www.oran.org.tr adresinden erişilebilmektedir." ifadelerine yer verildi. »İHA

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