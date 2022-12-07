Sona yaklaşıyor

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Yozgat Belediyesi tarafından yapılan Menekşe Evler Kentsel Dönüşüm ve Millet Bahçesi projesinde çalışmalar sona yaklaştı.

07 Aralık 2022 Çarşamba 02:11
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Yozgat’ın her noktasında hizmete aralıksız devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Celal Köse, “Şehrimizin vizyonuna katkı sağlayacak hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıracak projelerimizle Kadim Şehrimize hizmet ediyoruz.” dedi.
YENİ BİR YAŞAM ALANI
Menekşe Evler Kentsel Dönüşüm ve Millet Bahçesi projesinde sona yaklaştıklarını ifade eden Başkan Köse, “Yapım çalışmalarında sona geldiğimiz Millet Bahçesi projemizle birlikte şehrimize yeni bir yaşam alanı daha kazandıracağız. Hemşehrilerimize gün içerisinde sportif faaliyetlerden, sosyal aktivitelere kadar birçok alanda hizmet edecek Millet Bahçesi Projemiz, akşamları günün yorgunluğunun atılacağı, hafta sonu ailelerin birlikte zaman geçirebileceği bir yaşam alanı olacak.” şeklinde konuştu.
HERŞEY DÜŞÜNÜLDÜ
Projede birçok sosyal aktivite alanlarının bulunduğunu söyleyen Köse, “Bisiklet Yolu, Yürüyüş Yolu, Halı Sahası, Basketbol Sahası, Tenis Kortu, Millet Kıraathanesi, Büfeleri, Kamelyaları, Dinlenme Alanları ve Yeşil Alanları ile sosyal ve sportif donatılara sahip Millet Bahçesi Projemizde  hemşehrilerimiz ve şehrimizi ziyarete gelen misafirlerimiz için bütün ayrıntılar düşünüldü.  Kadim Şehrimiz Yozgat için hizmetlerimizde hemşehrilerimizle istişarelerde bulunuyor, istekleri ve beklentileri doğrultusunda projelerimize yön veriyoruz.” ifadelerini kullandı. 
»Haber Merkezi
 

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