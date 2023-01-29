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Çekerek ilçesine bağlı Özükavak beldesinde, belediye tarafından atıl durumda bulunan Sağlık Ocağı’nda tadilat çalışmaları devam ediyor.

29 Ocak 2023 Pazar 02:41
Sona yaklaşıldı

Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, beldede atıl durumda olan Sağlık Ocağı ile ilgili olarak yaptıkları girişimlerin sonuç verdiğini söyledi. 
Seçim beyannamesinde de yer alan Sağlık Ocağı’nın bakım ve onarımı için gerekli çalışmaların başladığına dikkat çeken Ünal, “Yıllarca virane bakımsız ve harabe olan kasabamıza girildiğinde utanç verici bir tablo sergileyen devletimizin hizmet amaçlı yapmış olduğu sağlık ocağımızı baştan aşağıya yeniliyoruz. Bakım, onarım, iç, dış ve çevre düzenlemesi restorasyon çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Çalışmalarımızda sona yaklaştık. Doktorumuzun ve ebe hemşirenin atanması ile bizlere de bakım onarım yapmak hasıl oldu daha hijyenik daha temiz bir ortamda hastalarımıza hem muayene hem enjeksiyon gibi durumların rahatlıkla ve sağlıklı bir şekilde doktorumuz ve hemşiremiz için iç kısımlarımızı yapıyoruz hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

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