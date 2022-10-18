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Sona gelindi

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, çalışmaları devam eden projeler hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile vatandaşları bilgilendirdi. 

18 Ekim 2022 Salı 02:11
Sona gelindi

Projelerde sona doğru gelindiğinden bahseden Ekinci, “Titizlikle yürüttüğümüz ve Sorgun’umuza katma değer katacak projelerimizin çalışmaları son hızı ile devam ediyor. Sorgun halkına fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Belli bir yaşa hitabet etmeyen bu projeler küçüğünden büyüğüne her yaşa yararlı olacak. Bitimine yaklaşılmış olan tekstil fabrikası, kütüphane, aşevi, kreş ve gündüz bakımevi çalışmalarımızda sona geldik. 2022 yılı bitmeden açılışlarını gerçekleştirip hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız.” dedi. »Haber Merkezi
 

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SONA GELiNDi
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