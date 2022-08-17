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Çekerek ilçesine bağlı Özükavak beldesinde, belediye tarafından yapılana çalışmalar sürdürülüyor. 

17 Ağustos 2022 Çarşamba 02:11
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Beldede yapılan kaldırım yol çalışmalarının yanı sıra belediye ekipleri tarafından peyzaj çalışmaları da devam ediyor. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, “Yapmış olduğumuz çalışmalarımız ile beldemiz yeni bir görünüme kazanırken vatandaşlarım daha rahat bir yaşam sürecekler. Yaz aylarının gelmesi ile birlikte bizlerde belediye olarak çalışmalarımıza hız kazandırdık. Vatandaşlarımın rahatı ve huzuru için durmadan yorulmadan çalışacağız” ifadelerini kullandı.
CAMİDE SONA DOĞRU
Belde bulunan Fatih cami çalışmalarında sona yaklaştıklarını belirten Başkan Ünal, “Fatih Cami çalışmalarında sona yaklaşırken camimizin dış çevre alanının çalışmalara başlandı. Ekiplerimiz aralıksız olarak çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah çevre düzenlemesini de biran önce bitirip vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Ayrıca cami çevremize ve cadde boyu kaldırımlarımıza konmak üzere tek kişilik banklarımızın yapımı tamamlandı. Banklarımızı da biran önce yerleştirip vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi. »Haber Merkezi 

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