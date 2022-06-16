Son yolculuklarına uğurlandılar

Kaza, Yozgat Boğazlıyan-Sarıkaya yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Boğazlıyan Belediyesi’ne ait Ö.H. yönetimindeki 66 ED 666 plakalı itfaiye aracı, Fikri Çoban idaresindeki 27 BBD 78 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Fikri Çoban ile araçtaki Sadık Çoban kaza yerinde, Numan Çoban ise kaldırıldığı Boğazlıyan Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Boğazlıyan Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan amca çocukları Fikri, Sadık ile Numan Çoban'ın cenazeleri, cenaze nakil aracıyla Aybastı ilçesine bağlı Beştam Mahallesi'ne getirildi. Hayatını kaybeden kuzenleri aileleri burada taziyeleri kabul ederken, 3 kuzen için cenaze töreni düzenlendi. Yan yana konulan tabutlarda Fikri Çoban, Sadık Çoban ve Numan Çoban için cenaze namazı kılınırken, cenazeler aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazeye Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, Kabataş Belediye Başkanı Yakup Yılmaz, bazı siyasi partilerin temsilcileri, cenaze yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İHA

