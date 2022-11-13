Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 5
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.455,53
ALTIN
1.053,83
DOLAR
18,54
STERLİN
21,95
EURO
19,31

Son yolculuğuna uğurlandı

Beylik silahıyla kafasına ateş ederek intihar eden Armutlu Kaymakamı Alparslan Kılıç, memleketi Yozgat’ta son yolculuğuna uğurlandı.

13 Kasım 2022 Pazar 02:09
Son yolculuğuna uğurlandı

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Armutlu ilçesinde göreve başlayan evli ve 2 çocuk babası Alparslan Kılıç (45), 6 Kasım Pazar günü evinde beylik tabancasıyla kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulunmuştu. Ağır yaralanan ve Yalova Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören Kaymakam Kılıç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. İşlemlerin ardından Kaymakam Kılıç’ın naaşı memleketi Yozgat’a getirildi. Kılıç için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Çapanoğlu Büyük Camii'nde kılınan cenaze namazına Kılıç’ın yakınları katıldı. Namazının ardından Kılıç, Sarıtopraklık Mezarlığı'nda toprağa verildi. 
»İHA

Anahtar Kelimeler:
Son Yolculuğuna Uğurlandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şehit ailesine ziyaret
Şehit ailesine ziyaret
İstihdam yapılmalı
İstihdam yapılmalı
Taziye ziyareti
Taziye ziyareti
Bağımlılıkla mücadele anlatıldı
Bağımlılıkla mücadele anlatıldı
Buharlı trenle duyurulacak
Buharlı trenle duyurulacak
Fidanlar toprakla buluştu
Fidanlar toprakla buluştu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim