Son yolculuğuna uğurlandı

Özdemir’in Türk Bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda Körpınar Köyü camiine getirildi. Gazi Özdemir’in naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine gazi yakınları, Çekerek Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, Belediye Başkanı Eyyüp Çakır ve askeri personel katıldı.

Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel ve Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, merhumun ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu. »İHA