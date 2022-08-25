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Son yolculuğuna uğurlandı

Yozgat’ın tanınan ve sevilen esnaflarından İstanbul Lokantası sahibi Mehmet Keven’in oğlu Yılmaz Keven son yolculuğuna uğurlandı.

25 Ağustos 2022 Perşembe 02:11
Son yolculuğuna uğurlandı

Yozgat’ın ilk kebap ustalarından olan Kebapçı Mehmet Keven’in oğlu, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven’in yeğeni Yılmaz Keven’in vefatı ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Merhum Yılmaz Keven’in cenazesi dün öğle namazına müteakip Çapanoğlu Büyük Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Sarıtopraklık Mezarlığında toprağa verildi. 
İleri Gazetesi olarak,  merhum Yılmaz Keven’e Allah’tan rahmet, Keven ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.     
»Haber Merkezi

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Son Yolculuğuna Uğurlandı
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