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Sorgun ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Sorgun Gençlik  Derneği (SORGED) tarafından toplanan oyuncaklar sahiplerine ulaştırılıyor. 

05 Aralık 2022 Pazartesi 02:11
Son kullanma tarihi yoktur!

‘Oyuncakların Son Kullanma Tarihi Yoktur!’ sloganıyla SORGED gönüllüleriyle birlikte toplanan tüm oyuncakları Sorgun Aşağıcumafakılı İlkokulu öğrencilerine teslim edildi.
Oyuncakların asıl sahiplerine teslim edildiğini söyleyen SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Çocuklarla yüzlerimizi boyadık, oyun oynadık, güldük, eğlendik. Mutluluğu onların gözlerinde ve gülümsemelerinde gördük. Yapmış olduğumuz oyuncak toplama kampanyası sayesinde bazı şeyleri ‘paylaşmanın’ pek çok şeyi ‘almak’ kadar değerli olduğunu ve insanları çok daha fazla mutlu ettiğini bir kez daha gördük. Düzenlediğimiz etkinliğimize katılım sağlayan ve desteklerini esirgemeyen Sorgun İlçe Milli Eğitimi Müdürümüz Musa Öcal’a ve gönüllülerimize çok teşekkür ederiz.” dedi. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Son Kullanma Tarihi Yoktur
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