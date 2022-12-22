Son kontroller yapıldı



Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse ve İl Müftüsü Ali Gülden ile Erdoğan Akdağ Mahallesi’ne yapılacak bin kişilik cami inşaat alanında temel atma töreni öncesi incelemelerde bulundu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla gerçekleştirilecek temel atma töreni öncesi, cami inşaat alanı zemini bitirilerek hazırlıklar tamamlandı.

Bin kişilik kapasitesi, farklı mimari yapısı ve modern görünümü ile vatandaşlara hizmet verecek cami bünyesinde bin kişilik konferans salonu, 4-6 yaş ve yetişkin Kur’an kursları, gençlik merkezi ve sosyal alanlar yer alacak.

»Haber Merkezi