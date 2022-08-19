Son gün bugün

Düzenlemiş olduğu projeler ile birçok genci yurtdışına gönderen SORGED Erasmus+ Gençlik Katılımı (KA154) programı kapsamında yürüttüğü "Karar Alma Süreçlerinde Gençlerin Katılımı" başlıklı proje ile 20 genci Hamburg’a gönderecek.

Sorgun Gençlik Derneği ve Aubiko Derneği işbirliğinde Erasmus+ Gençlik Katılımı (KA154) programı kapsamında yürütülen "Karar Alma Süreçlerinde Gençlerin Katılımı" başlıklı proje faaliyetleri 12-18 Kasım 2022 tarihinde Hamburg'da düzenlenecek.

Düzenlenecek proje hakkında bilgi veren SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Projemiz gençlerin sivil, ekonomik, sosyal, kültürel ve politik katılımını, gençliğin demokratik yaşama katılımını teşvik edecek, sosyal ve sivil katılımı destekleyecek ve tüm gençlerin toplumda yer almak için gerekli kaynaklara sahip olmasını sağlayacaktır. 'Katılım' ana alanı altında Gençlerin hem sivil katılımlarının hem de siyasi katılımlarının artırılmasını amaçlıyoruz. Projemiz Almanya ve Türkiye arasında gençlik katılımcılığı ile ilgili olarak iyi uygulamaların paylaşımını yapmayı, gençlerle diyalog kurulmasını ve ulusal politikaların geliştirilmesini, gençlerin katılımlarını kolaylaştıracak mekanizmaların geliştirilmesini, siyaset, gençlik örgütleri ve sivil toplum örgütlerinde yetersiz temsil edilen gençlerin katılımının teşvik edilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Gençler, katılımları demokrasi için çok önemli olmasına rağmen, onları etkileyen karar alma süreçlerinde yeterince temsil edilmemektedir. Gençlerin kişisel, kültürel ve politik gelişimlerini desteklemek için topluluklarındaki fiziksel alanlara erişmeleri gerekir. Bu amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyetler arasında, gençlerin katılımının güçlendirilmesi için farklı alanlarda ihtiyaç duyulan bilgi ve tartışmanın geliştirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, proje çerçevesinde bir yıl boyunca, bir adet anket çalışması, konu hakkındaki uluslararası kaynaklar taranacak, Türkiye ve Almanya’da gençlerin katılımın önündeki sorunlar ele alınacak ve gençlerin katılımı hakkında yeni tartışmalar açmak için Türkiye ve Almanya’da olmak üzere iki adet faaliyet programı düzenlenecek ve bir politika belgesi hazırlanacak. Bu bağlama uygun olarak, gençlerin aktif vatandaşlığı ve karar alma mekanizmalarına katılımı, projemiz kapsamında, sivil, ekonomik, sosyal, kültürel ve politik boyutta ele alınacaktır” dedi.

SON GÜN BUGÜN

Başvuru tarihinin bugün sona ereceğinin altını çizen Uğuz, “Katılımcıların Almanya ve Türkiye'de düzenlenecek proje faaliyetlere katılması zorunludur. Proje kapsamında katılımcıların seyahat, konaklama, yemek ve vize masrafları proje bütçesinden karşılanacaktır. Projenin tüm oturumlarına katılması zorunludur. Projeye toplamda 20 katılımcı seçilecektir. Projeye 18-30 yaş aralığındaki gençler başvuru yapabilir. Projeye sadece Yozgat'tan başvurular kabul edilecektir. (Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencileri başvuru yapabilir). Projeyi başarıyla tamamlayan katılımcılara Youthpass Sertifikası verilecektir. Vizesi olmayan katılımcılara gerekli bilgi ve evrak konusunda yardımcı olunacaktır. Projede yer alacak katılımcılar üniversite izinlerinden kendileri sorumludur. Projeye seçilebilecek potansiyel katılımcılarla çevrim içi veya yüz yüze görüşme yapılacaktır. Görüşmesi olumlu olan katılımcılarla görev ve sorumluluklarını içeren bir sözleşme imzalanacaktır. Katılımcıların seçiminde, proje formundaki sorulara verilen cevapların kalitesi, projeye olan ilgisi ve motivasyonu, dil yeteneği ve gönüllü çalışmaları kriterleri göz önünde bulundurulacaktır. Başvuru yapacak gençler bugün saat 23.59’a kadar başvuru yapmaları gerekmektedir” şeklinde konuştu. »Selma Şahin

