Son gün 28 Şubat

İl Müdürlüğünden yapılan duyuruda, 28 Şubat 2023 mesai bitimine kadar bireysel sulama sistemi için başvuruların dosya halinde elden il müdürlüğüne teslim edilmesi gerektiği belirtildi.

Ayrıca hibe oranının yüzde 50 olduğu ve proje tutarının 1 milyon lirayı geçmemesi gerektiği vurgulandı.

Hibe programından yaralanmak isteyen yatırımcıların Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne 28 Şubat 2023 tarihi mesai bitimine kadar yapmaları gerektiği bildirilirken, programa yatırım konuları şöyle sıralandı: "Tarla içi damla sulama sistemi kurulması, tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması, tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması, tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması, lineer veya center pivot sulama sistemi kurulması, tamburlu sulama sistemi kurulması, güneş enerjili sulama sistemleri kurulması, tarımsal sulama amaçlı güneş enerjili sistemleri, akıllı sulama sistemleri, olup 9 adet yatırım konusunu hibe kapsamında değerlendirilmektedir."

HİBEYE ESAS MAL ALIM TUTARI 1 MİLYON TL'Yİ GEÇEMEYECEK

Hibe desteği oranıyla ilgili olarak ise şu bilgilere yer verildi: "Tebliğ kapsamında kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç yüzde 50'sine hibe yoluyla destek verilir. Hibe başvuru formunda belirtilen hibeye esas mal alım tutarının, başvuru değerlendirme aşamasında tespit edilen referans fiyatlar içinde kalan kısmı, hibe sözleşmesinde hibeye esas mal alım tutarı olarak belirlenir. Referans fiyatları aşan kısmı ise referans fiyat farkı olarak belirlenir ve tamamı yatırımcı tarafından karşılanır. Hibeye esas mal alım tutarı 1 milyon lirayı geçemez. Mal alım bedellerinin, bu miktarları aşması durumunda aşan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır. Bireysel Sulama Tebliğ ve Uygulama Esaslarına Bakanlığımız web sitesinden https://www.tarimorman.gov.tr/Duyuru/1759 ulaşılabilmektedir." »Haber Merkezi